新竹市延平路14日晚間發生汽車翻車事故，1輛自小客車擦撞路旁車輛後側翻，1名行人無辜遭到擦撞受傷，疑似骨折及多處擦傷，經包紮後已送醫治療，詳細事故發生原因，仍待警方調查釐清。

新竹市消防局於晚間21點多接獲民眾報案，指延平路一段有汽車側翻，消防人員趕到現場時，發現駕駛已自行脫困。

經初步了解，肇事汽車疑似因擦撞路旁車輛造成側翻，車輛翻覆無人受困，但1名行人遭汽車擦撞，造成右上臂疑似骨折及多處擦傷，意識清楚生命徵象正常，急救人員給予固定、清洗包紮，後送醫院治療。