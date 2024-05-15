大陸最高人民檢察院《檢察日報》旗下正義網15日刊文指出，近日媒體報導，安徽阜陽野生動物園20隻國家一級保護動東北虎、2隻非洲獅、3頭長頸鹿等珍貴野生動物非正常死亡。質問「三無」單位飼養動物為何長期得不到查處？等三個關鍵問題，亟待釐清。顯示不排除升高此一事件調查層級。

正義網提出三大疑點質問：

第一， 為何該動物園在未取得許可的情況下展示展演、人工繁殖東北虎？

據媒體報導，阜陽野生動物園是一家民營動物園，大陸國家林業和草原局文件顯示，早在2018年9月11日，該局就對園方七彩公司做出不予許可的決定，理由是「不具備人工繁育東北虎、亞洲象和孟加拉虎相應的場所和設施條件」。官方已亮紅燈前提下，園方和飼養方為何置若罔聞，沒有及時將動物遷走，依舊非法展示展演、人工繁殖？

第二，動物園和飼養方是否存在管理失職或其他違法違規行為導致動物死亡？

據媒體報導，該動物園場所和設施建設不達標，動物生存環境惡劣。從圖紙設計到招標、開建，再到第一批動物入園，阜陽野生動物園僅用了半年時間。「半成品」的園區遠沒有達到野生動物生存所需環境標準，配套設施更是無從談起。在現場照片中可見，多隻獅子瘦削萎靡地窩在髒亂的室內籠中。

大陸《野生動物保護法》明確，人工繁育野生動物應當有利於物種保護及其科學研究，不得違法獵捕野生動物，破壞野外種群資源，並根據野生動物習性確保其具有必要的活動空間和生息繁衍、衛生健康條件，具備與其繁育目的、種類、發展規模相適應的場所、設施、技術，符合有關技術標準和防疫要求，不得虐待野生動物。

園方和飼養方如果沒有提供給動物安全衛生的生存條件，並長期將動物關在籠中使其無法得到必要的活動，缺乏科學飼養導致近親繁殖、動物死亡，涉嫌違法，需要承擔法律責任。

第三，「三無」單位飼養動物為何長期得不到查處？

動物園還沒建好，動物就住進來了。據悉，除了許可證欠缺、場所設施不達標問題外，該動物園存在大量土地使用、經營權糾紛等問題。是誰放縱了這樣一家「三無」單位運營動物園？動物園營運數年裡，當地政府、監管部門是否知情，為何不予查處？

日前，當地已成立調查組，對涉野生動物死亡一事進行全面調查，相信事實不日將會公之於眾。但是該事件以及此前多家民營動物園暴露出的動物飼養不當問題，值得重視。目前，很多民營動物園盲目上馬項目、缺乏合理規畫、營運不善導致市場虧損嚴重，出現各種經營權糾紛，一些地方園區更是資金鏈斷裂。但是經營不善帶來的損失不該讓動物償還，更不能以降低飼養標準、損害動物生存條件為代價。