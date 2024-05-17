思科表示，到4月27日結束的會計年度第三季營收雖然連二季下滑，年減13％到127億美元，寫下2009年來最大跌幅紀錄，但依然優於市場預期的125.3億美元。其中收購Splunk為上季營收貢獻4.13億美元。

去年思科斥資280億美元買下Splunk，是它有史來最大一筆併購交易，兩家公司已提早半年在今年3月完成交易。在雙方合併後，思科將運用生成式AI簡化網路資安服務，擴大在企業AI應用市場的版圖。思科指出，若將Splunk計算在內，上季訂單成長了4％。

扣除一次性項目後，思科上季調整過後的每股盈餘（EPS）為88美分，也高出市場預期的83美分。

思科預期本季營收將介於134億到136億美元之間，至於EPS為84到86美分，兩者均優於市場估值。展望2024年會計年度，思科已把全年營收指引從2月發布的515億至525 億美元，提高到536億至538億美元，EPS估值也從前估的3.68美元至 3.74 美元，調整到3.69 美元到3.71美元。

思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）在和分析師舉行的電話會議中表示，他們預期客戶將在本會計年度結束的7月之前，完成大部分的庫存設備安裝，他樂觀的表示，思科多年面臨的供應鏈挑戰即將步入尾聲。

財務長哈倫（Scott Herren）在聲明中則提到，過去幾季客戶的設備安裝情況符合預期，需求也趨於穩定，他還預期在Splunk加入思科產品線後，可望成為進一步成長的催化劑。