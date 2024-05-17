真令人心寒！大陸南京有騎士發現路上有民眾在圍觀，他便停車發現竟有一名阿伯騎士自摔，並且在對方身上聞到濃濃的酒味，不料，他好心幫助下，反被阿伯與其兒子誣賴是肇事者，還要求他賠償，所幸，一開始見到事發狀況的圍觀民眾，幫他澄清也勸誡他「這次做警惕，下次哪怕是摔死了，也不要去扶」。

微博上流傳一段影片，大陸有騎士看見一場車禍，有名阿伯騎車自摔，並且倒在地上，他好心的向前指揮，並請一旁的圍觀民眾幫忙報警叫救護車，他便請教阿伯家中孩子的手機號碼，要請家屬前來協助，過程中，他也聞到阿伯身上的酒味超濃。

接著，騎士也好心的請阿伯遠離車道，到一旁休息等待家屬與警察到來，不料，阿伯卻反問他「你撞到我的是不是」，他瞬間傻眼連忙否認，直到警方到場後，他也趕緊和員警澄清自己是路過看到民眾圍觀，發現阿伯自摔倒在地上，因此，熱心的上前幫忙，卻遭阿伯誣賴他撞倒的。

後來，阿伯的兒子也抵達車禍現場，警方也向阿伯兒子說明清楚狀況，阿伯酒駕值超標需要去醫院抽血，然而，阿伯兒子卻要員警把肇事責任釐清，還要熱心幫忙的他一同前往醫院，氣得他怒和說不，殊不知，阿伯兒子竟質疑他撞倒父親，還要求「那你就賠吧」，並要求要看完整的影片。

雙方一陣爭執，一旁的圍觀的民眾也看不下去，紛紛的替騎士大抱不平表示，「好心人都被變成壞人」、「下次不要管理，那怕他(自摔阿伯)要死了，也不要管」、「這次做警惕，下次哪怕是摔死了，也不要去扶」、「有可能是別人撞的，那小夥子是做好事」，最後，騎士也在警方的同意之下離開了車禍現場。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「不建議自己扶老人，直接報警即可，我們公事公辦」、「看的真委屈，不是自己撞的，對這種人態度那麼好幹嘛」、「這個時代保護好自己就可以了」、「反正誰愛扶誰扶，我扶起」、「多管閒事就不會惹事上身，這以後應該會是絕大多數人的處事態度了」、「整個社會風氣就是被這種老人敗壞的，令好人心寒」。