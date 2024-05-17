國民法官制度實施後，苗栗地院首椿由國民法官參審案件，17日辯論終結，由3名合議庭法官及6名參審國民法官共同評議表決後，對傷害致死案被告林志國判決有期徒刑10年6個月，全案仍可上訴。

國民法官制度實行後，苗栗地院首椿由國民法官參審案件，係112年度國審訴字第1號傷害致死案件，這起國民法官參審案件，是從5月15日上午進行國民法官選任程序，應到候選國民法官129人，實際到場75人，報到率為百分之58，男女比例為30比45。選任程序採國民法官法第30條先抽後問的程序，先以抽籤方式自到庭候選國民法官中，抽出24位候選國民法官編定序號，並進行詢問及不選任裁定的程序，再由其中未受裁定不選任者，依其順次定為國民法官6名及備位國民法官2名至足額為止。參與審判的國民法官及備位國民法官年齡落於31歲至62歲，男女比例各半，職業含括製造業、農業及公務人員。

經過苗栗地院3名合議庭法官，包括審判長林卉聆、受命法官魏正杰、陪席法官陳雅菡，偕同6名國民法官歷經終結辯論程序後，依評議表決結果於17日下午3點50分宣判，判決主文：「林志國犯傷害致人於死罪，處有期徒刑10年6月」。

全案犯罪事實為林志國曾是48歲章仲愷的員工兼朋友關係，雙方並無糾紛，2023年1月22日凌晨1時12分許，兩人在苗栗縣南庄鄉南江村14號前，因酒後細故發生口角爭執，林志國見章仲愷已發動自有轎車（下稱A車）要開車離開，林志國上前阻攔並要求章仲愷下車未果，林志國盛怒下知道自己體型壯碩，且人之頭部、頸部、胸部、腹部為人體重要部位，極為脆弱，倘用力攻擊、將可能導致身體器官大量出血，並有致命的可能性，竟仍基於傷害的犯意，先以手肘將A車駕駛座車門的車窗擊破後，徒手毆打章仲愷頭、頸部，並強行將章仲愷拉下車後，隨即以腳用力踢、踹章仲愷頭部及胸腹部數次後，章仲愷倒地不起，經在場的彭富桀極力勸阻並強行將林志國拉開方罷手。

合議庭調查事實指出，章仲愷經林志國毆打、踢踹後，因受有頭頸部、胸腹部多處外傷、肝臟撕裂傷、脾臟破裂、腸穿孔多器官損傷及大量出血、出血性休克，經送醫急救後，於同日凌晨3時47分許，傷重不治。

國民法官法庭依被告林志國的自白、檢察官提出的證據資料，認定被告係犯刑法第277條第2項的傷害致人於死罪。並且被告於受徒刑執行完畢後5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。國民法官法庭審酌被告有其特別惡性，且前罪的徒刑執行無成效，對於刑罰的反應力顯然薄弱等一切情節，認有必要應依刑法第47條第1項規定加重其刑。

國民法官法庭經評議表決，審酌刑法第57條的犯罪情狀事由（犯罪動機、目的及犯罪時所受刺激、犯罪手段、犯罪行為人與被害人關係、犯罪所生危險或損害）、一般情狀事由及其他事由（犯罪行為人的生活狀況、智識程度、品行、犯罪後態度），並參酌檢、辯及訴訟參與人即告訴人（章仲愷之父）表示的量刑意見，量處被告有期徒刑10年6月。全案得上訴。