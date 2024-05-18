針對民進黨立法院黨團今(17)日於立法院院會的暴力惡行，國民黨召開「民進黨 暴力黨，賴清德出來道歉！」記者會，發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛、副發言人康晉瑜等出席，質疑民進黨立委的暴力行為，讓民進黨變成「暴力無法黨」，讓台灣的民主蒙羞；呼籲準總統賴清德出來說清楚、講明白，並對於民進黨立委的暴行，向社會大眾鄭重道歉！

鄧凱勛表示，今天不只是中華民國史上最黑暗的一天，也是民主最蒙羞的一天，從一早民進黨使用插隊等暴力手段對待意見不同的人，包含警察、記者、立委，柯建銘要不要把民進黨這些暴力立委抓出來道歉？他細數，郭國文居然衝撞已經72歲的立法院秘書長，要不要道歉？王惠美居然對警察動手，而且還不認錯、道歉？邱議瑩居然對記者下手，要不要道歉？最可怕的是，鍾佳濱在全國人民的面前，擒抱、撲倒國民黨立委陳菁徽，這種無理取鬧的傷害，要不要出來道歉？

針對民進黨記者會都在顧左右而言他、指責別人，鄧凱勛質疑，難道這些錯的原因不是來自於民進黨嗎？難道不是民進黨先毀憲亂政、衝撞立法院嗎？至於民進黨稱國民黨在急什麼？鄧凱勛反問民進黨「你在怕什麼？」怕你自己過去8年什麼事都沒有做、對不起人民，害怕人民要反撲嗎？他呼籲民進黨不要害怕人民的監督、不要害怕國民黨想要推行福國利民的法案，這些民意的浪潮，不是害怕就可以擋住的。他正告民進黨，「台灣的民主得來不易，但是要破壞它，只要一天就可以」，民進黨今天的暴行，所有民眾都看在眼裡，請民進黨好好地即刻檢討你們的暴力行為。

康晉瑜則質疑，民進黨好意思說國民黨暴力？今天從早到晚上使用暴力的源頭都是民進黨，是誰為了搶奪文件去撂倒一個高齡72歲的立法院秘書長周萬來？是誰不惜拿著警察的帽子往警察同仁的臉上瘋狂的猛K、猛打？是誰推擠辛苦報導真相的記者？這些都是民進黨冷血的本質。

對於民進黨記者會大言不慚說要改革，康晉瑜批評，過去這些國會改革法案就是民進黨提的；他提及，2008年民進黨提案增訂刑法的藐視國會罪、2012年民進黨主張國會調查權和聽證權要入法、2015年民進黨承諾國會改革三項要點，其中涵蓋正副院長的記名投票。過去這幾年民進黨完全執政，完全濫權，國會改革的進度在哪裡？民進黨好意思說國民黨在急？他反指民進黨執政這麼久，立法院多數這麼久，到底在拖什麼？現在又在怕什麼？是不是擔心過去執政下來的濫權，害怕成為民眾跟民意要改革的對象？「民進黨根本就不是忘記，而是害怕想起來」，民進黨過去承諾的國會改革主張，現在一個一個忘記，民進黨成了反改革的政黨，讓人不勝唏噓！

至於民進黨罔顧事實，污指藐視國會罪會讓立委成為太上皇，康晉瑜強調，藐視國會罪在國際上有許多國家都有相關立法，包括英國、德國、日本、法國、美國以及韓國等，皆有藐視國會罪的制度設計，難道民進黨在污衊其他民主國家的議員都是太上皇嗎？還是要幫做虛偽陳述的政府官員開脫？他呼籲民進黨回頭是岸，支持國會改革法案，不要再用暴力阻擋國會改革。

楊智伃透過播放多支立法院現場影片，讓大家看清楚民進黨暴力行為的恐怖，她指出，王美惠手拿著警員的帽子，往該警員頭上猛K，事後王美惠竟然還說「立委就可以這樣做啊！」她質疑立委可以打人嗎？王美惠要不要道歉？再看到鍾佳濱衝上主席台「擒抱」撲倒陳菁徽，導致陳菁徽的膝蓋挫傷

、臀部大面積瘀青，若沒有緩衝，陳菁徽是不是會有更嚴重的受傷？這難道不是殺人未遂的行為嗎？再則，郭國文早上先甩人家一巴掌，下午呢？成為了民進黨最佳4分衛，竟然動手衝撞72歲高齡的周萬來秘書長，這不是暴力，什麼才是暴力？此外，邱志偉直接將吳宗憲委員扛起來，並將其的手舉起來，用手肘攻擊對方的胸膛，導致吳宗憲肋骨輕微裂傷，送到台大醫院診治。她強調，民進黨難道沒有看到這些暴力行為嗎？

楊智伃也質疑，今天所有民進黨立委的暴行，是不是賴清德指揮？是不是前幾天賴清德宴請民進黨立委時，要民進黨立委去執行的？要以冷血暴力對待國民黨立委？就為了不讓國會改革法案通過，就為了讓賴清德520之後能舒舒服服地坐在總統的位置？她並強調，民進黨立委中最秀下限的三位，王美惠、郭國文、鍾佳濱剛好有一個很重要的特點，都是賴清德的人馬，護主的行為也太明顯，害怕賴清德上任之後受到任何一點侵害嗎？所以極力的表現。她要求準總統賴清德出來說清楚、講明白，並對於民進黨立委的暴力行為，向社會大眾鄭重道歉！