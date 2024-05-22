新北市張姓婦人去年9月因與丈夫口角，竟拿起菜刀揮砍丈夫，差點砍斷丈夫手腕，兒子見狀奪刀救父，張婦還恐嚇兒子「不怕半夜到你房間殺你」，幸經鄰人聽聞爭吵聲報警，警方送張婦丈夫送醫，才撿回一命，事後張婦辯稱她殺夫時出現「幻聽、幻視」現象，請求檢察官送她去做精神鑑定，但檢察官不採信，依殺人未遂、恐嚇危害安全罪起訴張婦。

起訴指出，張婦與丈夫、兒子一家三口同住新北市新店區，去年9月8日下午5時許，張婦在新店區住處與丈夫起口角，即持菜刀朝丈夫揮砍，砍中丈夫左手腕，到處血跡斑斑。

張婦兒子見狀，立即上前勸阻並壓制母親，奪取母親手上的菜刀，張婦不滿還恫嚇兒子「你不怕我半夜到你房間殺你」，幸經鄰人聽聞激烈爭吵、砍殺聲而報警，警方到場制止張婦，並扣下菜刀，緊急將張婦丈夫送醫。

醫院發現，張婦丈夫左側腕部開放性傷口合併橈動脈、正中神經、2條肌腱斷裂、急性出血後貧血等傷害，經緊急進行開刀手術，才倖免於死。

檢察官調查時，張婦辯稱她患病，有幻聽、幻視等現象，殺夫後產生解離、失憶情形，請求檢察官將她送往精神鑑定，確認她案發時的精神狀態是否正常。

不過，檢察官認為，張婦當天與丈夫吵架後，仍知道到廚房拿刀砍殺丈夫，並稱丈夫當時持鐵棍自衛，自認若非持菜刀應無法揮砍到丈夫，加上張婦平日有穩定工作，應訊時應答流暢，甚至還會自我辯解，認為縱使張婦患病，致其思考固著且情緒高漲，但她行凶時的辨識行為違法及控制行動能力，與一般人無異，因此不採信張婦辯詞，依法起訴。