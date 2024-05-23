簡姓殺人未遂犯（左二）自從19日從基隆脫逃遭通緝後，造成人心惶惶，今晚終於在新北市新莊落網，晚間近10時送回基隆市警局第四分局調查。（徐佑昇攝）

簡姓殺人未遂犯自從19日從基隆脫逃遭通緝後，今晚終於在新北市新莊落網。圖為基隆市警察局長翁群能（右二）說明案情。（徐佑昇攝）

簡姓殺人未遂犯自從19日從基隆脫逃遭通緝後，造成人心惶惶，今晚終於在新北市新莊落網，晚間近10時送回基隆市警局第四分局調查。警方表示，簡男將於明天分別解送基隆、台北地檢署歸案。警方強調簡男非常難追蹤的原因是他活動沒有目的性，外加不太吃睡，只喝一下飲料，步行又走巷子，才會難以鎖定。如今簡男落網，也讓北北基市民鬆一口氣。

脫逃的簡男涉犯殺人未遂罪遭判刑3年，入獄前在基隆一家醫院接受監護，未料他19日竟從醫院脫逃，先到台北、再轉往新北，4天來行蹤不明難以鎖定，使北北基宜四縣市民眾人心惶惶，並緊急關閉校園不對外開放。

最終新北市警方今晚鎖定新莊一處公寓逮獲簡男，發現他又變裝穿上藍色T恤，先押往新莊分局初步詢問後，晚間再帶回基隆。

基隆市警察局長翁群能榜示，簡男脫逃5小時後醫院才通報，基隆與刑事局、新北市、台北市警察局組專案小組追查，今晚案情獲得突破，也逮捕嫌犯。

警方調查，調監視器發現簡男在新莊出沒，且已變裝，與當時逃出穿著不相同。據了解，簡男過去曾在萬華、板橋、新莊都有活動，也曾當街友，因此有地緣關係，才會選擇新莊打工藏身，他脫逃雖身無分文，但熟悉「討錢」的手法，向人伸手要錢取得車資。

第四分長洪政崴表示，簡男逃出就是漫無目的如同街友四處亂走，還會走巷子來回走，並不是刻意躲警方監視器，同時他也不和任何人打交道、談話，甚至也都不太吃飯睡覺，僅喝飲料，因此追查不易。

記者追問押送的簡男時，他不發一語，並為說明為何要逃出來，後續有待進一步訊問才能得知。而簡男出獄後曾被家人趕出去，因此沒有回林口老家。

警方指出，簡男目前有殺人未遂、脫逃兩條通緝，今晚訊後明天上午會先解送基隆地檢署，再送台北地檢署歸案。