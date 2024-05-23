賴清德新政府520正式上任，行政院長卓榮泰22日率行政院副院長鄭麗君到立法院拜會立法院長韓國瑜，立法院副院長江啟臣、秘書長周萬來以及民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤與會。韓國瑜也率江啟臣等人到立院門口親自迎接卓榮泰一行。對此，前立委郭正亮22日就表示，「韓國瑜對情勢的觀察是很敏銳的，我真的希望韓國瑜跟卓榮泰要多見面」，引發討論。
郭正亮22日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我覺得這個拜訪的姿態，就表示禮拜五不會有大衝突」，郭正亮認為，「韓國瑜他是軟硬都成功，當時他在現場也做了一個簡短的講話，他提到賴清德就職演說已經講到要團結，我們在立法院亂成這樣好嗎？」郭正亮提到，「他在議事的處理上，他也聰明了做一些決定，比如他決定用舉手表決；第二就是他在現場宣佈不再清點人數，這也非常關鍵，第三個就是限制了發言時間」。
郭正亮最後也說，「我覺得從這裡就可以看出，韓國瑜對情勢的觀察是很敏銳的，立刻會調整戰術，同時也看出卓榮泰的柔軟，我真的希望韓國瑜跟卓榮泰要多見面」。
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