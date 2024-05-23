美國總統拜登4月簽署法案，要求TikTok脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則將在美國國內下架TikTok。CNN今天報導，知悉裁員計畫的員工透露，TikTok計畫在全球營運及行銷部門大裁員，預期會有至少1000名員工受到影響。

科技業近期爆發裁員潮！TikTok傳出已對內部發出通知，預計在22日至23日之間，陸續通知將對內容和行銷兩大部門進行大規模裁員。CNN報導，TikTok擬對全球裁員，估這波裁員將影響負責用戶支援和溝通，以及負責內容和行銷的團隊。

外媒報導，全球裁員這波決定意味著TikTok公司的策略轉變，不再只是單純地削減成本，顯示該公司面臨巨大壓力。在此之前，字節跳動投資者估TikTok去年虧損數十億美元，其200億美元收入中約80%來自美國市場。

針對裁員報導，目前TikTok尚未對作出回應。