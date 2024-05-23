中共東部戰區宣布在台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。大陸軍事專家不諱言，重點之一是衝著台灣南部這一賴清德總統的「大本營」而來，至於東部的演練，則是要阻斷台灣的能源及外部支援路線。

中共東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5月23日至24日，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

央視新媒體「玉淵譚天」引述大陸軍事專家張弛解讀稱，從演習區域示意圖來看，意義有三。首先，在台灣北部進行演練，不僅是對台北政治和軍事的重要目標進行威懾，「而且是對民進黨當局的一個敲打」。

其次，張弛指出，在台灣南部進行演練，可以從三個方面來看，一是政治上痛擊「台獨」的大本營，其中台南是「台獨」勢力的大本營。二是經濟上對台灣進行封鎖。鄰近台灣南部的高雄港，是台灣的第一大港，因此演習具有掐住高雄港這一台灣海上門戶，沉重打擊台灣對外貿易的意味。

三是軍事上，高雄港是台灣海軍重要駐紮地，所以這一次演習就表明「解放軍能夠把台灣當局的海軍牢牢困在港內」，張弛強調，這是對「台獨」勢力「以武謀獨」幻想的一個有力震懾。

最後，張弛分析，在台灣東部進行演練，是為了阻斷三條線，一是阻斷台灣能源進口的生命線。二是阻斷「台獨」勢力想要逃避制裁、向外逃竄的逃跑線。三是阻斷美國一些盟友向「台獨」勢力提供援助的支援線。

張弛接著解釋，台灣東部的花蓮縣，直面太平洋。花蓮港是台灣的主要港口之一，所以這一次演習，解放軍在花蓮附近的海空域開展模擬打擊的演練，就展示了要聯合奪權、要佔控要地的能力，這就表明了解放軍可以從多個方向對台灣的港口、機場等重要目標進行威懾和打擊。