簡男在5月20日應徵的人力派遣公司外觀。（新莊警分局提供／張鎧乙新北傳真）

基隆市39歲男子簡郁紘，去年因隨機攻擊、殺人未遂而被判刑3年徒刑，未料19日卻趁著醫院放風時脫逃，隨後開啟長達四天、雙北趴趴走的逃亡之路。所幸新北警方掌握情資，掌握簡男在新莊、林口的工地打零工，賺取每日1465元的薪水，並藏匿在老闆提供的員工宿舍；簡男落網後，蔡姓老闆坦言，因簡男使用假名「簡信宏」應徵，因此對其通緝身份毫無察覺。

據了解，僱用簡男的蔡姓老闆事後還原案情，稱簡男20日前來應徵，並在履歷上填寫假名字「簡信宏」，當天報到借宿後隨即讓他入住員工宿舍。蔡老闆進一步指出，由於簡男兩天工作表現一切正常，因此並未察覺任何異常，直至簡男隔天簽收單據時，不慎簽下本名「簡郁紘」，他察覺異狀後馬上詢問，簡男卻以「寫錯了」敷衍帶過。

蔡老闆仔細比對後，赫然發現對方身份竟是警方近日一直尋找的「極度危險犯」，驚覺可能雇用到犯嫌，並決定等到簡男下班回到宿舍時通報警方。

對此，警方證實，蔡姓老闆確實為了不打草驚蛇，當天原已準備前往警局偷偷報案，不過辦案刑警此時剛好登門查辦，並將準備出門倒垃圾的簡男當場逮捕上銬，帶回偵訊，終於結束他四天的逃亡之旅。

至於簡男的工作內容，蔡老闆則稱他都在清潔衛生、搬運貨物，時薪1465元。