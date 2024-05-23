新北市長侯友宜今（23）日出席行政院會，提出包括建議中央盡速修正《財政收支劃分法》、國土計畫實施前請廣納社會意見、重視產業及民生穩定供電並提出完善能源政策，以及提供中小企業數位轉型低碳並輔導商圈攤商帶動觀光等地方關心的「4項議題」，侯友宜也表示，國家進步需要中央地方一起合作，全力兌現承諾的事情，才是人民最大的福氣。

美國在台協會AIT處長孫曉雅跟理事主席羅森伯格今天也低調前往拜會卓榮泰，對此，侯友宜表示，他剛剛參加行政院院會，並沒有碰到羅森伯格，無法做評論。

對於第一次參加新政府行政院會，侯友宜表示，他對新院長跟團隊有很高的期許，希望中央跟地方大家能夠並肩作戰，做出福國利民、讓人民有感的政績出來，相信是大家共同的目標跟方向。

當中我們曾經討論一些議題，因為今天的報告剛好是在談經濟的發展跟策略，所以他提出希望中央對整個能源的政策要務實可行，在能源配比上一定要讓能源安全供電無虞，讓我們全民能夠安心以外，也能夠讓產業能夠蓬勃發展，同時也提到中小企業要照顧好，還有庶民經濟也是我們全民最關注的，所以希望能夠讓中小企業的數位轉型、低碳、自動化、智慧化，以及我們的商圈、市場都能夠在庶民經濟底下能夠跟產業連結，讓庶民經濟能夠更好。

侯友宜表示，《財政收支劃分法》已超過25年未修正，現行統籌分配稅款規模不足，造成地方政府沒有足夠財源支應建設；財劃法1999年修法前中央與地方收入占全國總收入比重為60％比40％，而2024年兩者比重達到75％比25％，1999年精省修法後地方減少15％收入。建議中央應儘速修正財劃法，將精省後多拿的15％收入還給地方，以解決中央與地方資源不均問題。

針對國土計畫部分，侯友宜指出，部分圖資公告日期已超過30年，現況與圖資不符部分更需檢視更新，新北市陸續接獲民眾逾1300案陳情，國土計畫攸關民眾權利，首次實施應要求完整性，不要留待實施後才作檢討。另外《國土計畫土地使用管制規則》草案，於各地方政府辦理完公展公聽會之後預告，多數民眾未能知悉，建議中央到各縣市辦理公聽會或說明會，廣納社會各界意見。

侯友宜也表示，人民與產業界希望有穩定的供電，國家有責任提供穩定的電力，不希望因此影響民生、經濟，甚至導致國安危機，請中央積極完善能源政策，提出完整的能源配比，包含穩健持續增加再生能源比例，擴大投入節能、儲能及智慧電網資源，並要確保能源安全，以穩定供電為首要目標。

另外中小企業佔全國企業98％，侯友宜也期盼，中央持續力挺中小企業，提供數位轉型低碳、智慧化相關政策，並針對商圈及攤商業者增加輔導及串聯觀光資源，創造經濟成長新動能。

「人民的小事，都是政府的大事」，侯友宜說，誠心希望中央傾聽各地方政府心聲，重視地方意見。新任內閣成員承擔重大責任，以及人民安居樂業的託付，希望行政院長卓榮泰能夠重視，他也樂見卓院長就職時提出包括強力打詐、穩定供電、0403災後復原等施政重點，並承諾強化溝通，相信未來中央與地方的合作會更為密切。