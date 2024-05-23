以內外資機構法人近來相繼調高台積電目標價，股價有機會衝上900元以上來看，台積電市值應很快就會突破23兆元新里程碑，依台積電目前股價來看，股價只要到887元就衝過23兆元大關。

輝達財報爆衝，對本季展望也極佳，推升其股價盤後飆上千美元新高，台積電ADR股價同步創高，盤後股價在162.53美元，大漲4.09％，已超過日前158.4美元的高位。