立法院17日因國會改革案造成朝野爆發全武行，不少立委掛彩，因此21日已有不少立委全副武裝，防止自身因衝突而受傷，國民黨立委徐巧芯也被爆買了5萬多元護具。對此，徐巧芯今（22）日回應道，她跑很多地方買護具，不屬於武器，並透露會送立法院長韓國瑜小腿醫療型護具，防止靜脈曲張。

立法院21日院會審查國會改革草案，為了防止衝突再現，許多藍委穿上護具以及密錄器保護自己，然而，此舉卻遭民進黨立委黃捷酸，穿得像鎮暴警察，網紅四叉貓也爆料徐巧芯買了5萬多元的裝備。

據《ETtoday新聞雲 》報導，徐巧芯今表示，她看到男女立委們都受傷，真的不忍心，所以連跑三天買護具，但她強調，這些都不屬於武器，因此若民進黨要求要國民黨立委把裝備拿掉，「是不是請你們先把吳秉叡牙齒拔掉？」

徐巧芯除了護具以外，還有採購像是酸痛貼布、肌樂等醫療用品，並提到久站會導致靜脈曲張，因為聽到同黨立委葉元之說韓主持議事站太久，因此將送給韓國瑜小腿醫療型護具。