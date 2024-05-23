中共東部戰區宣布今明將在台灣周邊海、空域軍演，桃園市長張善政23日直言：「不樂見！」他也提到，大家期待總統賴清德上任後兩岸能有更好互動，可惜賴在就職演說發言敏感，希望新政府未來能用實際行動疏解這個顧慮。

「我不樂見！」張善政說，大家期待總統賴清德上任以後，兩岸能夠有更好的互動，當然賴清德在總統就職演說裡面，講到一些對岸覺得非常敏感的事情，張善政希望將來新政府能夠用實際行動來紓解這個顧慮。