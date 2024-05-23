中共宣布今明在台灣周邊展開「聯合利劍」演習，前空軍副司令張延廷認為，中共此次可說是祭出「困台軍演」，即戰力強大到超乎台灣想像，未來還會有類似演習，變成常態作為，我方須有心理準備。他並呼籲，我方應盡速展開心防動員，甚至要召開國際記者會，對外宣示台灣所面臨的危機。

張延廷認為，中共本次演習準備非常緊迫、快速，可以知道中共的即戰力非常強大，超乎台灣的想像。而此次中共實施「聯合利劍-2024A」演習，將來可能還有B、C，會變成常態作為，我方要有心理準備。

張延廷說，和上次裴洛西來台相比，這次陸方祭出的是「困台軍演」，因為這次不只包括台灣，也包括外島，包含東引、馬祖、烏坵、金門，使我方只能「孤立作戰」，因為台灣本島及外島無法互相應援，且距離更近，「由圍台軍演轉為困台軍演，情勢比以前要更高漲」。

張延廷表示，此次中共演習地點離花蓮很近，就是為了避開日本的經濟海域，而距離花蓮很近，對佳山基地壓迫甚大。他認為，對方知道那是我們的戰略預備重心，以及機庫等重要陣地也在該處，所以要牽制花蓮，讓台灣各地只能孤立作戰。

張延廷也說，將來中共對台灣就是「由演轉戰」、「快打速決」，將會常態的在周邊演習，某天就由演轉戰，因為陸方知道烏俄戰爭讓俄國陷入泥淖，因此聯合利劍演習就是要演練未來迅速奪島，我方要如何應對？得深思熟慮。

張延廷認為，此次軍演持續兩天，非常快結束，但出動機艦數量會比上次圍台演習更多，也就是規模更大，恫嚇意味濃厚，主要有兩個特色。首先，會大量使用無人機，不管是偵打一體或是偵查無人機，都會使用，且中共是無人機全球第一大製造國、輸出國，因此無論機型為何，都會全面應用。

第二，共軍也會展示火箭炮，因為中共對台打擊有火箭砲、巡弋飛彈、導彈等三種，而中共火箭炮已經成熟，可以精準定位，且火箭非常廉價，只要有衛星導航，或是慣性導航，就可以精準打擊目標。張延廷直言，中共軍力越來越強大，我方仍無具體方法破解中共無人機、火箭炮威脅，且這些短板，都被中共所掌握。

張延廷也說，國防部對於本次中共演習，並無充分全程掌握，而是在中共宣布後才掌握。因為中共保密作為嚴密，不讓消息走漏，才能一宣布就馬上實施，我方只能獲得有限資訊，出現節奏誤差，因此這部分我方得非常謹慎。

張延廷強調，陸方已經看出，我方不會心防動員，因為心防動員會讓選票、股票跑掉，因此將從「溫水煮青蛙」模式，進入「滾水煮青蛙」模式，這部分我方毫無招架之力，因為台灣民眾也逐漸接受共機、共艦在台灣周邊活動、演習，某天中共便能猝不及防地由演轉戰，迅速奪台斬首成功。

張延廷提醒，我軍正因軍紀案件、部隊自傷案，士氣低迷，應思考如何應對中共強勢作為。他呼籲，我方應盡速展開心防、思想動員，甚至要召開國際記者會，向國際來宣示台灣所面臨的危機。

張延廷認為，我方也要實施局部動員，如果沒有相應動員，我們的戰力更薄弱、更沒有人支持國防，且我國國防脆弱，沒有人捐錢給國軍購買軍備，社會對國軍的支持非常脆弱，這對台灣而言非常危險，有必要加強力道，讓企業家捐錢給國軍買武器、改善待遇，以提升士氣。否則我方戰鬥條件跟作戰環境相差甚遠，這是我們要加強的部分。