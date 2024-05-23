立法院近日排審國會改革法案，引發藍綠激烈衝突，其中立法院的調查權引發爭論。財經專家黃世聰表示，法條不明確可能會變成立委無限擴權，很多公司行號、經商人士都一直在觀察這件事情，像是外媒報導艾斯摩爾可以遠程關掉台積電，立委可能就找台積電來說清楚，或是立委介入公司派、市場派爭奪公司經營，公司被調查就完蛋等等，有太多可以做的事情。對此，藍委陳菁徽除解釋法條內文外，還直言「哪個委員要調查台積電營業秘密，不會被出征到下台？光想就知道不合理」。

財經專家黃世聰昨在政論節目《關鍵時刻》表示，國會改革最有爭議的是《立法院職權行使法》第47、48條，立法院行使調查權的部分，有民眾認為是立委擴權過當，因為現行條文中只能「機關」的文件，但藍白黨團版本是「機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員」，幾乎已經是誰都有可能。且立法院要調閱的資料若是在監察或司法機關手上，以前可以提出理由說不給，但藍白黨團的版本，即使有理由，還是要把副本給立法院。

黃也舉例，這幾天外媒爆料說，艾斯摩爾可以遠程關掉台積電，那立法院認定這個攸關國家大事，依法組成調查小組，要求台積電來說明清楚；或是台積電要哪裡設廠，就先把台積電叫來問要多少水、要多少電，整個翻天覆地。

黃世聰還提到，經常傳出有立委介入公司經營，站隊市場派、公司派，如果十幾個立委聯手，就能調查公司資料，公司就完蛋了，影響力太大，若法條不明確，恐讓立委權力無限擴充。對一般法人團體或社會上有關人員來說，只要被立法院要求提供資料，對公司影響非常巨大。

黃世聰爆料，「據我所知，很多一般的公司行號，或是經商人士，都一直在觀察這件事情」，因為立院擴權太嚴重，若不給資料還會被罰錢，法條裡面有太多、太多可以做的事情。

同台的媒體人張禹宣則解釋，立法院不是想調查誰就調查，該法第45條就寫明，要院會113位委員共同決議，才能決定是否要對重大案件組成調查小組，且小組成員是依政黨比例分配，經小組成員同意後才能要求關係人說明、提供資料，若涉及國防機密或個人隱私，也有阻卻違法事由，可以拒絕答覆。

國民黨立委陳菁徽今在臉書則說明，調查委員會更有「保密義務」，外交國防等秘密一概以秘密行之，其實現在立法院開會就是這樣進行的，只是聽證會比照而已。國民有誠實作證之義務，立委有合法調閱保密之責任。「受法律明定保護之個人隱私或其他秘密事項」可以拒絕證言、表達意見，這種重大的營業秘密，當然可以拒絕。「最簡單的，台灣民主國家，啥事情都公開上網，哪個委員要調查台積電營業秘密，不會被出征到下台？光想就知道不合理」。