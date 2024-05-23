外資助攻，台股23日上漲55點，收在2萬1607點，再創歷史新高； 台股ETF績效也跟著水漲船高，根據CMONEY統計至22日、並觀察61檔台股ETF表現，包括00919、00946、00923、0050、006208等22檔收盤價創下歷史新高，讓全台182萬2683名台股ETF受益人同樂。

若以成交量來看，交易最熱的是月初甫上市的00946群益科技高息成長ETF以4.2萬張最具人氣，特別值得一提的是00946是今年以來新成立的ETF中績效表現最佳的。

群益投信表示，台灣投資人偏愛台股ETF，受益人數已來到832萬人，等於在台灣2300萬人口中，每3人就有1人投資台股ETF，台股基本面仍穩健，加上科技產業恢復成長周期，AI發展更是為產業增添成長動能與商機題材，台灣科技股有望吸引外資與長線資金回流，中長期展望正向看待。

群益科技高息成長ETF(00946)經理人洪祥益表示，電子業是對台灣經濟貢獻最多的產業，獲利能力更是居所有產業之冠，從投資角度來看，可說是與高息股並列為台灣人最愛的投資主題；產業趨勢來觀察，台灣擁有完整的電子產業生態鏈；隨著全球AI如火如荼發展，台灣科技廠不僅有望持續受惠，獲利與成長性俱佳，投資前景亦可期。