波蘭簽署了一項重要軍購協議，收購一種稱為「芭芭拉」(Barbara)的空浮系統(aerostat system)，增強其空域監視能力。所謂空浮系統就是氦氣球，利用纜繩，可以長時間繫留空中。

防衛部落格(Defense Blog)報導，「芭芭拉」是由美國雷神集團(Raytheon)、TCOM LP、埃爾比塔北美分公司(ELTA North America)等企業聯合研發，這是一種先進的雷達預警系統，配備預警雷達、光電感測系統、敵我問答器等等，能夠偵測飛彈、飛機、無人機和海軍部隊等多種威脅。

該協議在華沙簽署，由副總理科西尼亞克-卡梅什(Władysław Kosiniak-Kamysz)和國務秘書貝達(Paweł Bejda)出席了會議，與美國代表完成4具「芭芭拉」的申購，將部署在波蘭東部和東北部邊境，可望把偵測範圍擴大到300公里以上。

Podpisana dziś umowa na zakup nowoczesnych systemów aerostatowych „BARBARA” wzmacnia obecnie działające systemy radiolokacyjne. Nowy sprzęt pozwoli na wykrywanie nisko lecących obiektów oraz nawodnych celów. Bezpieczeństwo 🇵🇱 to nasz priorytet🛡️ pic.twitter.com/A69YuO3A7s — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 22, 2024

波蘭副總理強調了這項協議的重要性，指出它加強波蘭與美國的國防合作，同時強化北約集體安全。這項交易總價9.6 億美元，部分由美國政府貸款資助，加速交易的過程，也使波蘭成為全球第二個使用此類系統的國家。

芭芭拉浮空器將補充現有的防空和沿海觀測系統，提供多層監視。鑑於烏克蘭持續不斷的衝突，這種能力至關重要，強調需要在不同海拔和環境下進行全面的威脅偵測。

透過整合這些先進系統，波蘭旨在確保國家安全和維護地區穩定，展現其對國防基礎設施現代化的承諾。