解放軍宣布今日起將在台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，開展聯合「聯合利劍－2024A」演習。從大陸發布演習區域分析，五個區域都相當接近我24海浬鄰接區。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉23日就表示，「我認為中共解放軍的軍演，是針對賴清德的520演講稿，跟立法院一點關係都沒有」，吳子嘉更提到，「明天的立法院會一觸即發，立刻會有衝突，我這邊敬告韓國瑜，最好準備警察權」，引發討論。

吳子嘉23日在網路節目《董事長開講》中表示，「我認為中共解放軍的軍演，是針對賴清德的520演講稿，跟立法院一點關係都沒有」，吳子嘉也提到，「立法院藍白已經有優勢了，不需要靠人家幫忙，第二個民進黨已經開始號召民團，要花錢去動員群眾，明天要包圍立法院」。

吳子嘉最後也說，「所以明天的立法院會一觸即發，立刻會有衝突，我這邊敬告韓國瑜，最好準備警察權」。