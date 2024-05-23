警政署晚間表示，近日立法院審查重大法案，各黨派均在立法院周邊舉辦相關活動表達訴求，為維護立法委員行使職權的安全，警政署已要求各直轄市、縣（市）政府警察局主動致電聯繫轄內立法委員，依「警察機關執行轄內立法委員安全警衛作業規定」申請派遣安全警衛，針對立法委員人身、住居所、服務處所或辦公處所等予以人身保護。此外，警政署已責由轄區台北市政府警察局及保安警察第六總隊等單位，加強立法院周邊各項安全維護作為，全面提升危安預警，絕不容危害發生。

國民黨總召傅崐萁指出，他們收到線報稱，民進黨已動員中南部黑道到台北，恐怕對在野黨立委做人身傷害。他說，如果在野黨立委遭到不明人士人身攻擊，不只行政院長應下台，內政部長、警政署也要下台。

警政署強調，對於立法院周邊集會活動，將秉持依法行政、行政中立原則，嚴防衝突、糾紛，對於暴力行為，一定嚴正執法，不容任何人挑戰公權力，並呼籲社會大眾應以理性方式表達意見與訴求。