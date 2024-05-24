隨著科技的進步，「低頭族」也愈來愈多，幾乎走到哪滑到哪。有民眾搭台北捷運，看到老人家舉牌子宣導「不要滑手機」，為的是保護眼睛，意外引發討論。

一名網友在臉書《路上觀察學院》社團貼出一張照片，感嘆：「老人家厚臉皮用在對的地方真好，respect！」可以看到北捷車廂內，一名老人坐在博愛座上，同時手舉著公益宣導的牌子，剛好擋住臉。

牌子上頭提到搭捷運、搭公車或走路，90%民眾都在低頭手機，建議不要在捷運和公車上滑手機，「請閉目養神，小心別讓您的眼睛提早老化」，並引用眼科醫師的說法。

「因車廂晃動，眼睛睫狀肌須不停用力去對焦，才會看得清楚，無形中每天已造成眼睛緊繃過度疲勞（年輕無感），長期將導致眼睛提早老化，數年後才顯現嚴重後果」，就和橡皮筋一樣，新的用力撐開一段時間後，彈性疲乏就報廢了。

貼文曝光後，掀起一陣議論，不少網友贊同阿伯，「但他舉的這個牌說的也是事實呀」、「我看不出阿伯哪裡厚臉皮？阿伯只是善意的宣導，並沒有造成其他人的不悅，安安靜靜拿的牌子也有事？如果你不喜歡你可以不要看」、「厚臉皮的點在？我只看到善意提醒的牌子」、「這位老人家誠心的叮嚀我覺得很溫暖，您不喜歡看可以不要看，但真的不用這樣說他吧！」。

不過由於近來台中捷運發生砍人事件，也有許多網友表示：「捷運現在誰敢閉目養神」、「還以為是不要滑手機，以防有人拿刀突襲」、「閉目養神也危險，萬一有人拿刀」。

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