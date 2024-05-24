立法院旁2天聚眾活動，警公布交管措施。（警方提供）

台灣公民陣線、公投護台灣聯盟等單位，23日、24日在立法院青島東路、濟南路周遭舉辦活動，時間從每天早上8時至凌晨12時，中正一警方為維護交通順暢，將進行相關管制措施，呼籲用路人經過注意。

警方相關管制如下：

一、5月23日晚間7時起，青島東路（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行。（視交通狀況提早或延後管制）。

二、濟南路1段（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）往西方向外側1線道，管制車輛通行；另5月24日0時起，濟南路1段（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行。（視交通狀況提早或延後管制）。

中正一分局表示，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；駕駛人行經前揭管制路段時請配合員警指揮、減速慢行，並注意行車安全。

集會活動期間，行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾可查詢運輸處網站，了解班次路線及行駛狀況。

警方呼籲駕駛人收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，並遵守指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。