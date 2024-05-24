【全程字幕】民進黨試圖癱瘓議事！國民黨挑燈夜戰首立院門 傅崐萁「遭深夜送菊花恫嚇」：燒不死的鳥是鳳凰 @ChinaTimes

【全程字幕】民進黨試圖癱瘓議事！國民黨挑燈夜戰首立院門 傅崐萁「遭深夜送菊花恫嚇」：燒不死的鳥是鳳凰 @ChinaTimes

立院今日續審國會改革相關法案，國民黨團總召傅崐萁指出，民進黨透過各種暴力不正手段試圖動在野黨立委與企圖延宕議事程序，不讓國會改革法案順利通過，並批評民進黨過去8年不推動改革，把選舉時承諾置若罔聞，以詐騙手段取得政權，再用謊言欺騙人民，呼籲民進黨尊重多數所做決定、尊重程序正義。

國民黨團手握大幅白底以藍字寫著「國會改革 還權於民」的巨幅橫條於議場開門前召開記者會。

傅崐萁表示，不只台灣2300萬人民，連國際也在關注中華民國台灣的國會改革相關法律是否能順利完成修正，520後賴清德總統上台，新政府應有新氣象，然而從上週五、這週二至今，立院仍充斥暴力攻擊與議事延宕，就是民進黨透過包含到立院送菊花、利用立院外圍群眾恫嚇在野黨、調動中南部黑道威脅立委等不正手段試圖讓國會改革無法順利通過。

傅崐萁要求，行政院包含警政署、內政部等對委員的安全負完全責任。他批評，上週五立院爆發大規模衝突，選擇舉手表決就是因為民進黨偷走表決卡，民進黨團總召柯建銘也拒絕簽署朝野協商，且民進黨也表達要癱瘓議事，因此國民黨才必須守住主席台，讓院長韓國瑜順利主持會議。

傅崐萁批評，8年來民進黨有長時間推動國會改革，卻完全把選舉時代承諾置若罔聞，以詐騙手段取得政權、再用謠言欺騙人民。

傅崐萁強調，這次國會改革是經過委員會討論，從9點到下午430，逐條都在民進黨杯葛及提出散會動議情形下，創下立院議事紀錄，在1委員會1天中提出超過40次散會動議，也在朝野協商中順利協商完成，再到韓國瑜召集至少5次以上習傷，但柯建銘只有不斷謾罵攻擊，沒有實質討論。

傅崐萁續指，今天當家鬧事，不只違背賴清德總統再三呼籲的少數服從多數，雖然相信不是賴清德在背後叫唆柯建銘，但柯建銘用這種方式是全世界民主潮流裡最大恥辱。

傅崐萁最後質疑，過去在委員會中，民進黨用何種態度面對國會改革？8年8800億的前瞻計畫，2分鐘就送出朝野協商，院會暴力多數通過。他強調，國民黨完全按照議事規則完成程序，呼籲尊重多數所做決定、尊重程序正義，期盼今日國會改革五法順利三讀完成。