【立院表決戰】狂喊「被造謠」！陳亭妃扯「藍用密錄器欺負人民」 陳玉珍傻眼酸：來演戲的？ @ChinaTimes

立法院今（24日）院會將續審國會改革其它40多條修正案，一早藍綠立委已衝進議場搶占主席台，並高掛布條，爆發一波衝突。民進黨立委陳亭妃隨後受訪時，指控國民黨在推擠時性騷、造謠，國民黨立委陳玉珍也當場解釋狀況，直言陳亭妃「是來演戲的吧」，還酸可能是看到綠委郭國文版面太好，陳亭妃為了市長選舉也要搏版面。

國民黨立委前天深夜便夜宿議場門口應戰，成功搶占主席台。過程中，民進黨立委陳亭妃一度靠近國民黨陣營，遭藍委團團包圍，連忙雙手合十高舉，一旁的藍委葛如鈞也連忙雙手做，而後雙方為了搶貼布條，爆發推擠。

陳亭妃隨後受訪時語帶哭腔說，民進黨立委甚麼都沒有，藍白武器一堆，她只是要去貼標語，卻有國民黨立委把手伸到她的背後，還指責還阻攔她的藍委陳菁徽不是已經受傷了，為甚麼還要擠她，稱陳菁徽回嘴「我還有另外一邊」。要求國民黨還她公道，說清楚是誰性騷誰，沒辦法接受國民黨用莫名其妙的說法抹黑、栽贓。

陳玉珍此時也到媒體前，反控是陳亭妃自己靠到藍委葛如鈞的背上，還說自己被性騷擾。陳亭妃也當場怒斥陳玉珍在造謠、說謊，要求國民黨調監視器、要葛如鈞出來作證，「國民黨就是用密錄器在欺負所有台灣人民，惡質！」

陳玉珍也傻眼說，這是來演戲的吧，當時陳亭妃要來貼布條，她也分出一些位置給陳亭妃，但陳亭妃卻一直高喊「你們造謠」，葛如鈞手一直舉著。「我自己猜啦，都很熟也不好說，應該是綠委郭國文最近版面不錯，陳亭妃應該是想要一點版面，他們自己市長選舉的事情」，是也沒必要，但也都尊重她。

葛如鈞隨後親自解釋，自己只是阿宅，不習慣這種推擠場面，不管男女都應該尊重，自己的雙手一直舉著，有很多人靠近自己也很緊張，不希望有衝突發生，從頭到尾只聽到陳亭妃喊「你們造謠」，又說不出是造甚麼謠。