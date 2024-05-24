如影隨形！海軍秀「一對一」監控共艦文宣片 守護台海滴水不漏

大陸解放軍東部戰區於23日起在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，昨解放軍海上兵力全面出海，19艘共艦及7艘海警船，圍繞台海侵擾。海軍司令部公布監控畫面，並製作成影片，秀出海軍各型作戰艦艇冒著惡劣天候，在海上以一對一「一艘都不漏」的方式圍堵驅離。而海風大隊雄二、雄三機動飛彈車，全在第一時間在岸際部署監控待命，嚴陣以待。

海軍司令部在文宣片中強調，面對中共東部戰區的不理性挑釁及破壞區域和平與穩定行為，海軍官兵秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」，嚴陣以待，捍衛海疆，守護家園