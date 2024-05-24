立法院院會今日續審藍白國會改革法案，上午青島東路就集結逾5千人，對此，行政院長卓榮泰表示，民眾是在表達自己對國家未來前途的憂心。他已請警政署即時掌握各種狀況，同時要求警察最重要的責任在保護人民，「保護人民是我們警察的天責」，並要求警政單位一本行政中立，對立委提出的保護要求做妥善處理。

卓榮泰上午在內政部長劉世芳等人陪同下，視察「165反詐騙諮詢專線」，並於會前接受媒體聯訪。媒體問到，最近立法院為了審國會改革法案，爆發不少衝突，甚至有民眾、學生團體持續抗議，院長對此有何看法及因應措施？

卓榮泰表示，非常不忍心看到國會裡面再發生任何衝突事件，也不忍心看到很多民眾自動自發集會在立法院門前，「他們是在表達自己對國家未來前途的憂心」。早上已請內政部警政署即時掌握各種狀況，「我同時要求警察最重要責任在保護人民」。

卓榮泰指出，對於所有集會，參與民眾的自身安全，都要做到非常周到的保護，嚴禁現場發生任何不法的滋擾事件。

針對國會議員依照立法委員行使職權保護辦法，卓榮泰表示，每個委員本人都能依照需要，提出各種安全保護，這點他也要求警政單位能一本行政中立，依法行政態度，對立委提出的要求做出妥善處理。