旭源去年合併營收11.8億元，稅後淨損0.12億元，每股淨損0.45元。第一季合併營收從去年同期2.82億元增至2.98億元，本業轉虧為盈，營業利益0.14億元，匯兌收益5百多萬元挹注，本期淨利0.12億元，EPS回升至0.14元，比去年同期每股虧損0.31元顯著好轉。4月合併營收1.02億元，年成長13.23％；前四月合併營收4.01億元，年增7.59％。

旭源董事長黃南源股東會上表示，旭源民國112年雖未繳出很好的成績，努力的成果，呈現在今年第一季財報轉虧為盈，今年會本著第一季成長業績更加努力。

旭源主管表示，旭源第一季轉虧為盈的主因是台灣及巴西廠業績都成長，印尼廠生產收縮膜為主，疫情之後，當地收縮膜市場進入紅海，印尼子公司篩選合適的訂單接單，不盲目沒跟進價格廝殺，去年還針對東南亞市場需求，開發經濟型套標機，拓展包材設備市場商機。旭源為增加公司及新產品曝光度，今年2月、4月分別前進菲律賓、新加坡參展後，6月要參加貿協主辦台北國際食品包裝展，之後還會到泰國及印度參展，巴西及印尼兩家海外工廠也會到美國、巴西及印尼參展，有助於拓展業務。