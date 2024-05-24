據自由亞洲電台引述英國《金融時報》報導，北京當局正在訓練人工智能，企圖研發出貫徹「習思想」的聊天機器人，以期在管控言論自由的同時與美國科技公司Open AI開發的聊天機器人ChatGPT競爭。

報導稱，中國官方近日即將推出貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」的聊天機器人。在透過學習大量官方文件建立大型語言模型、確保人工智能徹底理解習近平思想後，該聊天機器人的問世希望與美國的人工智能平台ChatGPT競爭。

《金融時報》引述知情人士消息透露，中國官方研發的聊天機器人目前仍在中國網信辦內部的研發中心進行試驗，但最終可能會提供一般民眾使用，並支援回答問題、創建報告、總結信息、以及在中英文翻譯等功能。

報導指出，前述聊天機器人的推出顯示了中國當局在過去10年積極推廣「習思想」的趨勢——以習近平名義出版的書籍已經超過十幾本，並長年穩坐暢銷書排行榜；騰訊或網易等熱門媒體平台經常保留頂部推送的位子給官方發佈的文章；年僅十歲的學生需要學習習近平的政治哲學；中國官方還推出了「學習強國」應用程序APP，確保全國1億的共產黨員對黨有足夠的理解；2018年，習近平思想也被寫入了中國憲法中。

與此同時，中國當局對於人工智能聊天機器人已經有著嚴謹規範。中國網信辦在去年七月公佈了《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，該辦法要求聊天機器人需貫徹社會主義核心價值觀，不得生成煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度，危害國家安全和利益、破壞國家統一和社會穩定的內容，並要求開發公司對其機器人所輸出的內容負責。

《金融時報》文章稱，前述的相關規定對於聊天機器人的開發者來說是艱鉅的挑戰，因為訓練語言模型的中文數據相對缺乏，多數的訓練都是以英文進行，這導致生成式人工智能很容易陷入不符合中國言論規範的情況。對此，中國科技巨頭百度和阿里巴巴也都極力確保其生成模型避免觸及敏感問題，當用戶對敏感話題進行追問時，這兩個集團的聊天機器人通常會要求用戶重新開啓對話。

針對此一發展瓶頸，與中國網信辦存在聯繫的非營利組織中國網路空間安全協會去年12月發佈了含括一億條數據的數據庫，提供各團隊進行模型訓練。《金融時報》報導，該數據庫內容主要涵蓋政府法規和政策文件、國家媒體報道和官方出版物，光是在其中一份文件中，「習近平」的關鍵詞便出現了八萬六千次，該文件還寫道「確保在思想上、政治上和行動上始終與以習近平總書記為核心的黨中央保持高度一致。」