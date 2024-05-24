中國投資者對避險資產的需求上升，小投資人紛紛湧入超長期特別國債，這種資產被認為比房產和股市更加安全。《華爾街日報》報導，中國30年期特別國債22日在上海和深圳證券交易所開始交易，但榮景不長，價格繼22日飆漲後，23日大幅回落。

中國財政部17日面向機構投資者發行了這批30年期國債，22日開始在上海和深圳證券交易所交易。上市後的2個交易日裡經歷了劇烈的價格波動，交易數據顯示，在房地產危機和股市動蕩不安的經濟大環境下，小投資者紛紛湧入這種被認為相對更安全的資產。

金融數據提供商Wind的交易記錄顯示，30年期國債在上海證交所開盤後的第一分鐘內就飆升超過13％，觸發臨時停牌。上午恢復交易後，價格繼續攀升，漲幅最高達到25％，在不到10分鐘的時間內，一系列小額交易推動價格上漲，交易金額從16571美元到230000美元以上不等，這波上漲觸發了第二次停牌，並幾乎持續了整個交易日。

滬指收盤前幾分鐘，這批國債短暫恢復交易，此時有兩筆各超過280萬美元的大賣單掛出，將國債價格拉回到接近面值。22日收盤時，這批國債上漲1.3％，報人民幣101.32元，23日則進一步跌向面值。最高點時，該國債隱含收益率為1.53％，低於1年期中國國債收益率和中國國內銀行2年期存款利率。

在深圳交易的30年期國債也呈現類似走勢，两天內大起大落，22日收漲近20％，23日回落，收於人民幣100.65元。

中國國債通常只有一小部分可供散戶投資者交易，因此單筆交易就可能造成較大的價格波動，這可能是導致上述劇烈波動的原因之一。

報導引述分析師指出，30年期國債大部分在中國銀行間債券市場上市，只對銀行等機構投資者開放。沒人知道究竟有多少提供給了散戶投資者，但根據Wind整理的中央國債登記結算有限公司(China Central Depository ＆ Clearing, 簡稱：中央結算公司)的數據，過去只有約3％的中國國債在上海和深圳交易所交易。

自去年以來，隨著中國面臨經濟放緩、房地產危機和股市動蕩等挑戰，中國對避險資產的需求開始上升。盛寶銀行(Saxo Bank)首席中國策略師Raymond Wong表示，鑑於低通膨和經濟放緩，機構和散戶投資者正在追逐安全且流動性強的資產。Wong說，中國國債既安全又有流動性。

中國政府計畫今年發行人民幣1兆元的國債，其中首批30年期特別國債的發行規模為人民幣400億元（約合55.2億美元）。所籌資金將用於促進商業活動，實現中國政府定下的今年經濟增長5％左右的雄心勃勃的目標。