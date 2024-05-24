美股主要指數週四重挫，道瓊工業指數大跌605.78點，拖累台股今（24）日早盤下挫逾200點，最低約來到2138.25點，盤中跌幅大幅收斂，終場小跌42.09點收21565.34點。

台積電ADR周四繼續上漲0.6%，收在157.09美元。台積電今日早盤一度下挫17元至858元，隨後跌勢收斂，終場下跌8元收在867元。

鴻海先跌後漲，終場收最高，漲3元以176元作收。貨櫃三雄陸續舉行股東會，萬海、長榮漲逾5%，陽明漲逾3%。

台股23日終收在21607.43點，上漲55.6點，盤中、收盤再創歷史新高，成交量達5098.69億元。三大法人共買超193.89億元，外資買166.84億元，投信、自營商分買超29.04億元和賣超1.98億元。

美股道瓊下跌605.78點或1.53%，收39,065.26點。S&P500下跌39.17點或0.74%，收5,267.84點。NASDAQ下跌65.51點或0.39%，收16,736.03點。費城半導體下跌0.83點或0.02%，收5,125.98點