新北市教育局與Skills for U合作，今（24）日攜手10大團體辦理「新北技職永續Colorful Paper發布暨技職社會責任第二季啟動記者會」，盼能讓新北技職學生用專業貢獻社會，培養孩子成為更具溫度的技職人。

教育局表示，去年首次推動技職社會責任，與非營利組織合作，培養學生以所學回饋社會，由資訊科、電機電子科學生到長者家中幫忙修家電、表演藝術科以演藝推廣在地歷史文化等，讓孩子透過更多元的方式將自己的專長回饋社會。

由於去年回響熱烈，教育局今年繼續推動「技續未來」系列活動第二季，攜手Skills for U協會與首次合作的家樂福文教基金會等單位簽署MOU，結合不同團體所專注的議題，盼能透過課程設計及實地踏查，帶領不同群科學生用專業成為社會實踐者。

5％ Design Action副執行長黃詩妤表示，與技職青年合作，透過「社區x永續」設計共創，讓系統化的思維再加上實際行動參與，經歷社會設計的過程，才能真實地發揮青年世代的影響力。

教育局說，今年系列活動將從6月起至12月止，預計每個月推出1場次活動，鼓勵新北市公私立技高學生踴躍參與。