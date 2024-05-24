苗栗縣議會總質詢，縣議員鄭碧玉關心苗栗市老舊建築都更問題，縣長鍾東錦期待縣警局新建大樓能早日動工。（謝明俊攝）

苗栗縣議會24日輪由縣議員鄭碧玉總質詢，針對苗栗市多處老舊建築及公家機構能否都更重建問題，尤其是苗栗縣警局未來如果能順利新建，在遷至新址後，舊址可否撥交苗栗市戶政及地政事務所使用，以及南苗市場都更改建等議題。縣長鍾東錦則答詢表示，仍要待中央核准新警局重建後，後續再詳細評估規劃接用單位。

鄭碧玉首先質詢，頭份市永貞宮等多處地點，都設有機車考照練習場地，但唯獨苗栗市卻缺乏類似場所，可提供新住民及屆近考照年齡學生使用，後龍溪畔公園模型機飛行場周邊有相當大的閑置空間，可否考慮加設機車考照練習場地以方便新住民及學生使用。鄭碧玉並質詢苗栗市新英里觀音道發生大規模坍塌造成交通中斷多年，是否可以爭取中央預算修復恢復通行，水利處長楊明鐃及工務處長古明弘答詢表示，事涉多個機關權限，以及私人土地徵收問題，有執行上困難。

鄭碧玉並特別針對苗栗市區內多棟老舊危老建築都更問題質詢縣府團隊，其中尤其是南苗市場建築已達6、70年，建物老舊危險，公共問題更是令人心驚，一旦發生火警後果不堪設想，是否研擬以附近的敬軍新村興建新市場，來徹底改善南苗市場安全問題。鍾東錦表示，依照權責，南苗市場屬於苗栗市公所管理，辦理都更與攤商對話等事宜，都是由市公所負責為宜，縣府站在協助立場一定全力協助推動都更。

鄭碧玉並特舉出苗栗市戶政事務所為例，苗栗市戶政事務所與苗栗警分局文山派出所、苗栗縣警局民防管制中心毗鄰，空間非常狹小，不僅洽公民眾上下出入不便、無車位可停，事務所內更是空間狹窄，民眾洽公非常不便，如果未來縣警局新大樓建成，舊縣警局可否優先撥給苗栗市戶政、地政事務所使用，以方便苗栗市民洽公。

縣長鍾東錦答詢表示，現在最大的問題就是縣警局新建大樓卡在中央不知何時能夠動工，如果未來能夠完成，縣警局遷移至新大樓後所遺舊，他規劃可能交由苗栗警分局使用，如果有剩餘空間時，縣府會考量撥給戶政、地政事務所使用，或是接用舊有苗栗分局大樓。