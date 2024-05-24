近日民進黨質疑國會聽證調查有擴權、濫權的疑慮，桃園市議員凌濤直言，「Tiktok都不怕營業秘密被審查，民進黨卻怕得要死」，凌濤表示，美國國會部分議員懷疑抖音海外版（TikTok）因為涉及中國共產黨滲透美國社會的國安問題，導致美國國會行使聽證調查權，傳喚新加坡籍的執行長周受資到國會接受提問。

凌濤說，聽證會上的首要攻擊目標，是TikTok及其母公司字節跳動（ByteDance）之間的利益關聯。其中，美國的制度有設計，企業就有關公益的事項接受國會調查，在TikTok一案，周受資也接受公開聽證。

凌濤也說，無論企業或個人，就有關公益的事項接受國會調查，是屬於民主國家常態，強調就連TikTok都敢於公開接受國會聽證調查；況且，也可在制度上效法美國，進行保密或不公開調查，直問「請問民進黨還要擔心什麼？」

凌濤指出，民進黨刻意用台積電作為恐嚇，但台積電又不是高端疫苗，更不是像小吃店拿下16億的快篩採購，立法院自然無須調查台積電。況且全球Meta、Google、Amazon、Apple都曾在美國聽證會上作證，當時Meta就曾因為網路霸凌在美國國會被詢問過，總統賴清德口口聲聲說要打擊詐騙，未來網路業者通過聽證調查協助調查打擊詐騙，連Meta都不怕，民進黨在怕什麼？

凌濤質疑，難道是民進黨最擔心的中資及解放軍將無法被審查，但如果民進黨要護著業者的營業祕密，那萬一今天業者背後是民進黨最害怕的中資又該如何是好。凌濤說，美國國會行使聽證調查權傳喚周受資就是因為其涉及中共在背後撐腰，因此要透過不斷地提問、質詢來釐清真相。直言如今民進黨連賦予國會聽證調查權都反對，那以後要怎麼對付他們更害怕中共勢力。

凌濤說，由此可見，擔心營業祕密被審查，並是一個全盤否認國會聽證調查制度的好理由，甚至民進黨還可能成為加速中共滲透的罪人。且美國抖音聽證會的案例顯示，當國會議員亂問問題自曝其短，反而成為民眾嘲笑的對象。

凌濤舉例，今年1月美國參議員柯頓偏離主題，反復盤問周「是不是中國人」、「有否申請中國公民」、「曾否持有中國護照」。儘管周受資一直強調自己是新加坡人，不是共產黨員，卻仍然遭參議員跳針逼問。這個質詢影片被製作成短影片，在網路上瘋傳，引發批評。

凌濤說，去年3月眾議員Richard Hudson還問周受資，TikTok應用程序「是否會接入WiFi」、「為何TikTok有毒品內容而抖音沒有」等問題，鬧出大笑話，同樣被網路瘋傳。另外也有國會議員提法案，直接規定如果用戶利用VPN翻牆使用TikTok，將會面臨20年的監禁以及一百萬美元的罰款，也令民眾質疑到底是誰限制言論自由。

凌濤直言，由此顯示，並非國會獲得聽調查權後，國會議員就可以為所欲為。他們的所有言行與提問都會被社會檢視，大眾自有公評。綜合以上三點，國民黨提的國會聽證權，是完全務實可行，並且有美國的實際案例佐證。相對，民進黨為反對而反對，只顯示他們完全缺乏民主素養，甚至更會成為中共滲透的破口。