立法院今（24日）持續審議國會修法，引來多個團體聲援及抗爭，為免雙方發生衝突，北市警方不敢大意，以青島東路為界布署警力，將不同意見的團體隔開，也呼籲民眾理性表達訴求，不要相互刺激，若有不法警方將及時介入、排除。

警方指出，以「反黑箱」、「反擴權」為訴求的團體，將他們的活動區域，限制在1、青島東路天橋以西。2、中山南路東側慢車道（24日下午2時緊急申准）。3、濟南路（鎮江街以西）。

「聲援修法」團體，活動區域為青島東路6-1號以東。

此外，另有蔡姓民眾在濟南路一段7號以東，申請舉辦「關注廢除死刑議題」集會活動，警方也派人將其區隔。

北市警局針對立法院周邊進行妥適勤務部署，並架設阻材區隔立場不同群眾，另依現場參與活動人數，彈性實施交通管制。

中正一警方也提醒參與活動民眾，依現場工作人員及警方指揮，「反黑箱、反擴權」請自中山南路進入會場、「聲援修法」應由林森南路進入會場，呼籲不同立場之民眾應保持理性，尊重彼此言論表達自由，切勿互相刺激，如有違法暴力行為，警方將嚴正執法，以確保集會活動順利舉行及參加活動群眾安全。