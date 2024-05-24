【LIVE直播】國會改革法案延燒 立法院現場最新

立法院會今（24日）繼續處理國會職權修正相關法案，藍、綠黨團交鋒，表決大戰仍持續進行中。稍早二讀通過的條文有第50條之2接受調查詢問之人員，經主席同意，於必要時得協同律師或相關專業人員到場協助之。

另外，院會也二讀通過第52條，也就是調查、調閱報告書及處理意見未提出前，其調查人員、工作人員、專業人員、保管人員或查閱人員負有保密之義務，不得對調查、調閱內容或處理情形予以揭露。但涉及外交、國防或其他依法令應秘密事項者，於調查、調閱報告及處理意見提出後，仍應依相關法令規定保密，並依秘密會議處理之。