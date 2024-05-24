中華針對2024年內銷四輪銷售展望維持6.6萬輛。MG品牌方面，下月將導入全新純電動車MG4。由於台灣充電環境仍待發展，且車主對於電動車採購意願相對保守，公司認為MG4屬於小眾市場，不會對產能造成太大的影響。目前MG單月生產量可達2000台。另外，本季也將推出EZ-R全能通勤車(電動二輪)、第四季將推出中華菱利大改款。

中華預估今年台灣車市銷量下滑至45萬輛，年減5.66%，但中華持續推出MG轎車款新車、中華菱利大改款、Eclipse Cross特仕車等新車型，預估2024年內銷四輪提升至6.6萬輛，年增24.53%。2023年MG車款占營收比重約30%，2024年預計將提升至35~40%。

財務展望方面，法人預期，中華2024年毛利率、營業淨利率將較2023年略降，但第四季將有稅盾效益，帶動全年有效稅率下降至 5~8%。年度營收可望雙位數成長，獲利目標成長近1成。