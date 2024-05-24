全國電展望113年，國際主要機構皆預測台灣經濟將逐步回溫，但在地緣政治的干擾下，全球經濟仍充滿了高度不確定性，全國電多元異業合作，也積極投入百貨專櫃，快速拓展全台營運據點，優化商品組合，並強化會員經營，打造新潮的購物體驗，以提升市占率，持續保持穩健優良的獲利能力。

燦坤展望113年也提到，雖然國際區域紛爭不斷，全球整體貿易回溫下，主要經濟體已然持續擴張，推升經濟成長動能。依中央銀行等主要研究機構預測國內113年經濟成長率約3%左右，相較112年1.4%將有所成長，配合基本工資調漲及軍公教薪資調整，民間消費意願可望增加。

燦坤落實3A4心的企業文化，透過營運效能提升、系統化改善及跨業創新整合服務，提升會員機制，配裝服務品質，滿足消費者生活上各種需求，其中燦坤將持續整合多元化商業模式，擴大異業跨界合作，提供會員全方位購物體驗服務，更提升全通路整合服務，持續新開、整改門市，「WanDau」智慧生活示範宅商業模式普及化，擴大線上/線下整合全通路服務。

燦坤也表示，持續深化會員機制、強化物流後勤維修機制、擴大服務性商品，公司也成本費用管控，以低成本、低管銷的經營策略，追求高於市場經營效率。