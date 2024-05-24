立法院今（24日）續審國會改革相關條文，經過2個小時休息後，晚間7點繼續再開院會， 民進黨立委在18時50分許手持藍白黑氣球進場，高喊「反黑箱、反擴權」，在立法院長韓國瑜晚間19時就位後，民進黨立委隨即放出氣球，所有氣球都飄到議場天花板。
有藍白立委笑稱，簡直把立法院當成兒童樂園，徐巧芯不懂放氣球的意思是什麼？通常是生日才會有氣球，所以是慶祝國會改革成功？她對民進黨的抗議方法很失望；葉元之則唱起「告白氣球」。民進黨立委釋放氣球時，藍白陣營立委則高呼「國會改革」！
#國會改革
立法院今（24日）續審國會改革相關條文，經過2個小時休息後，晚間7點繼續再開院會， 民進黨立委在18時50分許手持藍白黑氣球進場，高喊「反黑箱、反擴權」，在立法院長韓國瑜晚間19時就位後，民進黨立委隨即放出氣球，所有氣球都飄到議場天花板。
有藍白立委笑稱，簡直把立法院當成兒童樂園，徐巧芯不懂放氣球的意思是什麼？通常是生日才會有氣球，所以是慶祝國會改革成功？她對民進黨的抗議方法很失望；葉元之則唱起「告白氣球」。民進黨立委釋放氣球時，藍白陣營立委則高呼「國會改革」！
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