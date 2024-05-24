新華社用戶端報導，大陸人力資源社會保障部5月24日發布公示，擬增加網路主播、生成式人工智慧系統應用員、用戶增長運營師、智慧網聯汽車測試員、雲網智慧運維員、文創產品策畫運營師、智慧製造系統運維員、工業互聯網運維員、生物工程技術人員等19個新職業，同時增加移動作業系統應用設計員等29個新工種。

大陸人力資源社會保障部職業能力建設司相關負責人指出，新職業的確定，能進一步增強從業者的職業歸屬感，相關從業者還可以享受國家有關政策待遇，同時促進就業崗位開發等。

2023年10月，大陸人力資源社會保障部向社會公開徵集新職業資訊，共收到新職業建議書430餘份，是2021年申報量2倍多，主要涉及商務服務、生產製造、資訊技術等領域。其中，緊貼數位經濟發展需求、及智慧製造資訊技術和現代服務等領域的建議較多，約占新職業建議總數的1／4。

經有關機構和單位申報建議、專家評審論證、書面徵求中共中央和大陸國家機關有關部門意見等程序，初步確定的19個新職業、29個新工種將向社會公示至2024年6月7日。