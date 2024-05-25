根據對英國道路交通事故的分析，油電混合車和電動車（以下統稱電動車）比燃油車更容易撞到行人。整體而言，電動車撞到行人的可能性是燃油車的2倍，行駛在市區時更高達3倍。

研究團隊分析超過3兆英里的行車數據後發現，電動車行駛在鄉間時危險性與燃油車無異，但在人潮較多的城鎮和市區，電動車撞上行人的可能性是燃油車的3倍之高。研究人員認為，電動車的危險性由多項因素共同造成，其一為電動車駕駛往往比較年輕、開車經驗不足，其二則是因為電動車發出的聲響比燃油車安靜，行人因此更難「聽見」電動車的存在。

研究第一作者、倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene ＆ Tropical Medicine）教授愛德華茲（Phil Edwards）指出，行人已經習慣透過「聆聽」來辨識交通狀況，而電動車發出的聲音較小，對行人來說是一種危機，駕駛人也需要格外留意。他表示，如果政府想淘汰燃油車，必須設法減輕這類風險。

英國《衛報》指出，道路交通事故是英國兒童和青年死亡主因，而行人佔交通事故死亡人數的25％。愛德華茲先前的研究也發現，英國2013至2017年91.6萬名交通事故傷亡者中，約12萬名是行人，其中超過9.6萬人被汽車或計程車撞上。

美國運輸部2017年報告指出，電動車對行人構成的風險較燃油車高出20％，在轉彎、倒車、起步及暫停等低速動作時，對行人的風險更高出50％。期刊《流行病學與社區健康》（Journal of Epidemiology and Community Health）一項研究也顯示，電動車每行駛1億英里平均造成5.16名行人傷亡，而燃油車則為2.4人。

2019年7月以來，歐洲銷售的所有混合動力和電動車都必須配備車輛聲響警報系統，在汽車緩慢行駛時發出聲音，但有數十萬輛先前售出的舊款電動車沒有安裝該設備。愛德華茲表示，如果政府強制要求電動車都安裝聲響警示，那將是一個好的開始。但他補充，安靜並非電動車的唯一安全問題，電動車往往加速更快、車身也更重，所以需要更長的剎車距離。

倫敦大學學院（University College London）運輸安全教授克里斯蒂（Nicola Christie）表示，人們依靠聲音來判斷車輛的存在、速度和位置。 缺少聲音這項線索時，對繁忙都會地區的人來說是一項大問題，而對視力不佳的人或難以判斷車輛速度和距離的兒童來說，問題會更加嚴重。