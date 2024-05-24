立法院國會改革風波持續延燒，24日青島東路再度湧入大批人潮抗議修法，主辦單位宣布現場超過10萬人。就有網友貼出今天去現場拿到的食物照片，滿到鏡頭塞不下，鄉民看到後直呼賺爛了。

有網友不解問，為何每次社會運動，動輒就是幾萬人，反觀勞工遊行都只有幾千人，而且還都沒有學生支持，難道大家認為社會運動比勞工運動重要很多嗎？學生不知道未來自己也有很大機率成為勞工嗎？

有PTT網友貼出今天(24日)抗議現場他拿到的物資，笑說「滿到爆框」。(圖／取自PTT)

一名網友則回應「問題非常簡單」，他表示，所謂三軍未發，糧草先行，沒有足夠的糧草要怎麼調度大軍？今天大家好奇為何青島東路人潮爆滿，答案很簡單，因為食物也拿到爆框了。接著貼出自己拿到的戰利品。只見照片中滿滿的零食、泡麵、口糧以及能量果凍飲料，多到鏡頭塞不下，吃一周都沒問題。

鄉民看到紛紛推文：「真爽，難怪今天好多人炫耀去喊口號就拿了多少物資」、「哇塞...資金真雄厚」、「這些至少能撐一個月」、「早知道跟著去喊兩下了」、「打野王是你」、「哇，賺爛了賺爛了」、「這真的現場拿的？說你去大採購我都相信」、「人多的祕密揭曉了」、「看來下次人數會暴增了」、「現場到底有多少臥底XD」。原PO則回覆：「你沒看到全家動員拿的XD」、「對了，現場還有很多人罵粥沒放鹽巴」。