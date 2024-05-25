世界健身-KY（2762）董事長柯約翰，24日在股東常會中表示，World Gym今年拓點家數12家，將持續擴大在台的營業規模，對於併購案，包括台灣與國外，公司都有併購對象洽談中，並計劃5年內的健身俱樂部家數，從目前120家，再擴增至220家。其中，World Gym的國外據點，一旦談成，將成為公司國外設點的首站。

世界健身24日召開股東常會，並補選一席獨董，由光田綜合醫院副執行長王詩婷當選，加上蕭中正醫療體系營運長蕭乃彰，已擔任公司獨董，上述獨立董事成員加入，不僅可擴充原有蕭中正醫療體系的資源運用，也將有助世界健身在運動健身市場，整合前瞻科技及精準鎖定銀髮健身市場。

世界健身2023年度EPS為3.5元，會中決議由盈餘及資本公積提撥發放股利，每股將配息約5.86元，依24日收盤價95.1元計算，現金殖利率約6.16％。

2023年全台985家健身俱樂部業者，因部分業者沒有經濟規模或良莠不齊，恐產生淘汰賽。對此，柯約翰表示，全台健身俱樂部中，目前營運及家數均有成長的業者，只有世界健身旗下World Gym與柏文旗下健身工廠等少數業者，近幾年已有40幾家健身房關掉，且部分中型健身房5年來，都沒有拓點動作。

面對「健身再附加內容（Content）」潮流興起，柯約翰透露，World Gym在此領域，將增加科學檢測項目，可增加該俱樂部健身的附加價值。

台灣2022年健身俱樂部滲透率約4.99％，不如南韓與日本等國的健身俱樂部，顯示台灣健身俱樂部還有很大發展空間。

展望今年下半年營運，柯約翰說，為迎接奧運賽事和夏日到來，加上全球運動風氣的鼓舞，將有助拉抬健身產業營收成長。

世界健身持續專注展店擴點、零售整合，及會員數位科技服務的提供，今年度展店12家，第二季和第三季，將會有高雄左營、楠梓和台北景美等分店，開始預售、開放運動。

柯約翰指出，該俱樂部會員招募的業績動能，不只直接貢獻會籍收益，也會帶動私人教練課程的購買，加上零售部門World Gym Shop今年底達全台20家的布局規畫，公司預估，在健身房營運成本較為固定的控制下，同店營收（SSS）和獲利，均樂見持續成長。