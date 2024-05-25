中共前天宣布連續2天「聯合利劍-2024A」軍演，並發布繁體字的「6大越海殺器」文宣以及3D轟炸台北、高雄、花蓮模擬動畫影片。大陸解放軍東部戰區昨又發布新影片，「國旗軍旗和寶島中央山脈同框」，是共機飛行員自機內拍到座艙上的中共國旗與解放軍旗與中央山脈同框的畫面。

大陸解放軍在「聯合利劍－2024A」演習期間，持續發布對台軍演的武力宣傳文宣、影片。昨在微博發布一段10秒的影片，「國旗軍旗和寶島中央山脈同框」，解放軍機飛行員自機內拍到座艙上的中共國旗、解放軍旗與中央山脈同框的畫面，畫面中可以看到，解放軍戰機玻璃上貼五星旗、軍旗貼紙，而遠方雲層隱約可見山脈影子，接著就是解放軍戰機並肩飛行的畫面，配樂則是「我的戰鷹繞著寶島飛」。

東部戰區近兩日來，先發布武器圖鑑的「越海殺器」圖文，昨釋出「進！圍！鎖！」，用戰機、艦艇「海空包圍」台灣和環外島戰巡演練模擬動畫。「毀！擊！斷！」多軍種聯合打擊3D虛實動畫，解放軍島鏈內外一體聯動，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔控能力。也陸續發布許多軍演的影片、照片，大打文宣戰。