立法院昨(24)日通過「國會聽證調查權」相關條文二讀，國民黨團總召傅崐萁今凌晨在臉書寫道，國會改革五法程序已進入最後階段，喊話民進黨不要再惡意杯葛，實現國會改革讓貪汙、腐敗無所遁形，他也透露，立法院長韓國瑜在17日院會中受民進黨惡意阻撓造成腰部受傷，但不願加深對立而不願對外披露。

傅崐萁表示，台灣終於迎來了第3次審理國會改革五法的院會，感謝韓國瑜的堅定和毅力，帶領國會持續向前邁進，讓陽光照進國會，持續推動國會改革五法。

傅崐萁指出，目前改革五法進度已經到了最後的階段，國民黨團有信心在下一次院會可以順利通過。期盼民進黨不要再惡意杯葛，讓一切回歸正常的議事攻防，實現全民所期待的國會改革，讓貪汙腐敗、行政黑箱無所遁形。

傅崐萁透露，正因為民進黨在17日的院會中，以環抱、推擠、出拳、踩踏、嘶吼、謾罵等手段杯葛議事，更在議場後方以最惡意的方式阻撓韓國瑜進入議場，造成韓腰部受傷。此事，韓國瑜不願對外披露，就是不想加大社會撕裂，加深意識形態對立。

傅崐萁說，韓國瑜的忍讓和克制，展現了他對國家、對人民的深厚情感和奉獻，同時也對於不同意識形態的政黨予以高度包容，值得我們學習和尊敬。

傅崐萁表示，國民黨不是執政黨，但會擔起對人民忠誠的在野黨責任，雖然民進黨不斷用暴力來阻撓院會的立法進度，但是31日的行政院長施政報告與總質詢，國民黨團絕對不會杯葛，而會讓行政院長卓榮泰順利上台施政報告，認真監督執政黨，以實際行動為人民爭取更多的權益和福祉，確保福國利民的政策得以落實，確保執政黨的施政能夠真正為民服務。

最後傅崐萁說，要特別感謝韓國瑜再三提醒有情資要小心，並親切的叮嚀要保護好國民黨52位立委的人身安全。也期盼下周二的院會讓國會改革五法順利通過。