行政院長卓榮泰25日上午赴桃園龜山視察台電改善工程，稱「電路是個國安政策問題」，對此桃園市議員、國家政策研究基金會副執行長凌濤直嗆，視察如果可以解決停電問題，為何怎麼不去視察故宮？新內閣勿粉飾台灣缺電的事實。

凌濤直言，桃園4月平均每周發生12起停電事件，5月平均每周也仍有6次。過去台電面對桃園頻繁跳電給出多種藉口，包括饋線跳脫、樹竹觸碰、小環路線路故障、沿海地區鹽塵害、以及架空高壓線路斷線、蛇害等，沒有一次願意檢討能源政策，結果這次又新增「二次變電所」不足理由，民眾對政府已無任何信任。

凌濤指出，之前台電總經理王耀庭用政治作秀，把基層台電員工叫來誓師喊話，累死台電基層；這次卓榮泰、經濟部長郭智輝來到桃園視察，竟沒邀桃園市府，是害怕面對在地民意，還是害怕真相被揭露；台電稱饋線增設不足因二次變電所不足，鄭文燦過去擔任桃園市長、行政院副院長，毫無作為，沒有同步產業發展，難道新閣揆是指責鄭文燦失責失能？

凌濤表示，卓榮泰視察龜山，卻忽視能源政策錯誤、避重就輕，又說是電路問題，讓人質疑卓榮泰是否真心想要替桃園解決，或只是來作秀、推坑，多為台灣缺電推託一個藉口而已。

另凌濤提醒，新上任的經濟部長郭智輝不要像前經濟部長王美花一樣愛誇口，否則馬上就會破功，應該務實地承認台灣缺電事實，提出時間表，解決桃園供電穩定的問題，否則再來作秀，將受到桃園市民唾棄。