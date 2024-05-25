立法院會24日處理國會改革法案，場外挺綠群眾聚集，主辦方喊超過10萬人，不過前立委蔡正元引述警方說法僅約14500人。而也有女性在現場舉牌稱「單身徵友中」，網友表示，524不僅是求職現場，也變成徵友活動。美國律師方恩格好奇問，「她會考慮外國人嗎？」

立法院會24日處理國會改革法案，場內朝野肢體衝突再度重演，場外挺綠群眾聚集，到了晚間現場主辦方喊出已集結超過10萬人。不過，前立委蔡正元引述警方晚間8時之統計，僅約 14500人！他並笑稱，民進黨是說謊比賽冠軍得主！

國民黨台北市議員柳采葳今（25）日發文說，昨晚現場民眾不斷地叫囂謾罵，不願意傾聽她的意見，「原來用大聲壓制不同聲音，用威脅讓你不敢發聲，就是你們所相信的民主。」

總統賴清德深夜在臉書喊話，「國家權力必須分立且制衡，更重要的是，人民的基本權利需要受到保護，不能任意侵犯」。國民黨立委羅智強直言，賴清德正式向國會宣戰，民進黨的民主就是民進黨做主，這一條乾脆入憲吧。

而有網友在「歷史哥澄清唬」的臉書粉絲頁投稿表示，原來524青島東路上不只是大型求職活動現場，也是大型求偶活動現場。

只見網友投稿的照片上有一位女性舉牌，上面寫「約會對象投柯派去，害我今天上街抗議」，還註明「單身徵友中」！

對此，國際政治觀察家方恩格律師在臉書好奇問道，「她會考慮外國人嗎？我們外國人沒有投票權」。