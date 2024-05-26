民進黨宜蘭縣黨部第20屆主委改選3搶1，有偏向正國會的議員謝燦輝、簡松樹及新潮流系前中央黨部社運部主任邱嘉進登記參選，今（26日）下午投票結果出爐，由邱嘉進以1102票勝出。

民進黨宜蘭縣黨部現任主委陳俊宇2屆任期屆滿，下屆主委選舉有謝燦輝、簡松樹及邱嘉進，共3人登記參選，由2820名有投票權的黨員選出新主委；根據統計，邱嘉進得票數為1102票，領先其他2名對手，確定當選主委。

47歲的邱嘉進是南方澳人，曾任行政院公共工程委員會主委陳金德立委任內的服務處主任，也當過蘇澳鎮民代表及宜蘭縣議員，被歸類為現任行政院公共工程委員會主委陳金德的子弟兵。投票結果出爐後，邱表示，以十二萬分感激的心情，感謝黨內同志的信賴與付託，以珍貴的選票支持他擔任下一任宜蘭縣黨部主委。

邱嘉進指出，黨部未來將繼續做好份內的工作及任務，並和議會黨團及全體從政黨員同志密切聯繫、並肩合作、分進合擊，並加強與百工百業的連結，擴大社會各階層族群，藉此加強社會大眾對民主進步黨的認同與支持；同時，也和同黨公職們共同為宜蘭的建設與發展，發揮最大效益。

最後他強調，自己最重要的任務就是帶領黨員同志，讓民主的力量持續在基層生根發芽、遍地開花，必須重新贏回宜蘭縣的執政權，讓清新的政治在宜蘭重現，讓宜蘭的發展不再停滯不前，恢復往昔的榮光。

據地方人士表示，縣市長人選雖然是黨中央拍板定案，但地方黨部聲音不容小覷，主委選舉牽動著誰能參選縣長，加上陳金德現在在賴政府中扮演重要的角色，遂他參選2026宜蘭縣長機率恐大幅提高。