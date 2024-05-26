羅亦晽／花蓮報導

民進黨地方黨部主委26日改選，花蓮有英系現任主委嚴献宗、新系徐達及台灣東社發言人陳財能等3人參選，看似上演「三腳督」大戰，但選情焦點主要在嚴、徐2人身上，最後嚴在行政優勢下順利連任，允諾會持續努力將花蓮藍天翻轉成綠地。

花蓮為民進黨艱困選區，黨部主委選舉競爭卻牽動地方派系卡位戰，戰況以嚴献宗跟徐達各自隸屬的英系及新系為主，儘管陳財能積極打空戰爭取認同，但效益不大。

徐達選前曾在臉書炮轟嚴献宗任內選舉成績不佳，直批他「要檢討」，嚴卻選擇轉身做事不多加回應，加上改選期間適逢花蓮強震重建之際，這場主委選戰未能有效激起火花，不過地方一度傳出徐有望在賴清德總統的新系加持下當選主委，如今開票結果出爐，嚴以958票順利連任，徐達677票，陳財能135票。

嚴献宗感謝支持者的肯定，讓他得以連任主委，允諾未來會秉持團結一致的精神迎接各項挑戰，持續聆聽黨員及縣民心聲，回應基層民眾需求，並積極培養年輕人參政，以利日後順利交棒，將花蓮長期以來的藍天翻轉成綠地，創造地方新的傳奇。

地方人士分析這場主委選情指出，嚴献宗是現任主委，雖然外界都說他隸屬英系，不過自己認為本土出來的他應屬於地方派系，且任內積極輔選、造勢，勤跑基層培養感情，較其他2名候選人有較多行政優勢，容易得到傳統黨員的支持。

綠營大老則認為，嚴献宗連任主委象徵傳統花蓮地方綠營派系的勝利，不過這也代表人頭黨員的問題依然存在，是值得深思的議題；徐達即使敗選，不過其所屬新系，仍獲部分地方大老支持，加上上次總統大選擔任賴清德之友會聯絡人，建立不少人脈，下屆主委選舉有望捲土重來。